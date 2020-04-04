Maskeyi cebine koydu, metrobüste maskesiz yolculuk etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maskeyi cebine koydu, metrobüste maskesiz yolculuk etti - Son Dakika

Maskeyi cebine koydu, metrobüste maskesiz yolculuk etti

6 saat önce

KORONAVİRÜS ile mücadale programı kapsamında toplu taşıma araçlarında maskesiz yolculuk yapılmayacağının açıklanmasından sonra metrobüs yolcularına ücretsiz maske dağıtılırken, metro istasyonlarında anons yapılıldıUygulamanın başlamasından sonra DHA muhabiri bugün saat 09.

Maskeyi cebine koydu, metrobüste maskesiz yolculuk etti, System.String[]

KORONAVİRÜS ile mücadale programı kapsamında toplu taşıma araçlarında maskesiz yolculuk yapılmayacağının açıklanmasından sonra metrobüs yolcularına ücretsiz maske dağıtılırken, metro istasyonlarında anons yapılıldı

Uygulamanın başlamasından sonra DHA muhabiri bugün saat 09.00'dan itibaren Beylikdüzü'nden başlayarak, Zeytinburnu'na kadar toplu taşıma araçları ile seyahat etti. Beylikdüzü, Avcılar ve Şirinevler Metrobüs duraklarındaki güvenlik görevlilerinin gelen yolcuların yüzünde maske olup- olmadığına baktıktan sonra maskesiz yolculara  ücretsiz maske verdi.

74 YAŞINDA METROBÜSE BİNMEK İSTEDİ

Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'ndan 65 yaş üstü yolculara verilen İstanbul Kart ile ücretsiz binmek isteyen bir adamı güvenlik görevlileri engelledi. Güvenlik görevlisi rica ederek Kapalıçarşı yakınlarına gitmek istediğini ısrarla söyleyen 74 yaşındaki Fait Beyhan'a "Sizin sokağa bile çıkmanız yasak. İsterseniz taksi dolmuş parasını ben vereyim evinize gidin" dedi. Beyhan, metrobüse binemeyeceğini anlayınca, "Benim kimseye zararım yok. Elimden geldiğince herkese yardımcı da oluyorum. Gitmeme izin vermiyorlar" diye yakındı.

MASKEYİ YÜZÜNE TAKACAĞINA CEBİNE ATTI

vcılar'daki görevlilerin verdiği maskeyi alarak bir süre elinde tutan yolculardan birisinin daha sonra bunu katlayarak cebine koyduğu, metrobüse maskesiz bindikten sonra yanında getirdiği bir kitabı açarak okuması dikkat çekti. Cevizlibağ yönünden gelerek Avcılar'dan inen bazı yolcuların yüzünde maske olmadığı da göze çarptı.

Metrobüsteki maske dağıtımının görülmediği metro istasyonlarına gelenler yasağa rağmen maskesiz araçlara binebildi. Buna karşılık metro istasyonlarında sık sık toplu taşıma araçlarında maskesiz yolculuk yapılamayacağı belirtildi. Şirinevler metro istasyonunda Atatürk Havalimanı'na gelerek Yenikapı'ya giden metroda da, maskesiz yolcular olduğu görüldü.


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:24 Kaynak: DHA

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