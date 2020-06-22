Maskeyi doğru kullanma oranı arttı - Son Dakika

- Maskeyi doğru kullanma oranı arttı

Karabük'te polis ekipleri maskelerin doğru takılması konusunda vatandaşları uyardı

KARABÜK - Karabük'te, bir süredir güvenlik güçleri tarafından vatandaşlara yapılan "doğru maske kullanımı" konusundaki uyarılar sonrası maskeyi doğru kullanımın oranında artış yaşandı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından Karabük'te polis ekipleri maske denetimi yaptı.

Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol eden polis ekipleri, maskeyi doğru takılması konusunda da vatandaşları uyardı.

Bir süredir maske takmanın zorunlu olduğu kentte, vatandaşların "doğru maske kullanımı" konusunda daha da bilinçlendiği gözlemlendi. Karabük Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda uzun süredir sokakta maske takmanın zorunlu olduğu kentte, bir süredir güvenlik güçleri maskenin doğru takılması konusunda vatandaşları uyarmıştı.

(ET-OA-ÖK-Y)