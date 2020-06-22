MASKEYİ GÖZLERİNE TAKIP KÖREBE OYNADILAR - Son Dakika

MASKEYİ GÖZLERİNE TAKIP KÖREBE OYNADILAR

FATİH'te bir çocuk parkında koronavirüsten korunmak için takılması zorunlu olan maskeyi gözüne takıp körebe oynayan gençler cep telefonuyla görüntülendi.

MASKEYİ GÖZLERİNE TAKIP KÖREBE OYNADILAR, System.String[]

FATİH'te bir çocuk parkında koronavirüsten korunmak için takılması zorunlu olan maskeyi gözüne takıp körebe oynayan gençler cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam Arkeoloji Parkı'nda yaşandı. Çocuk parkına gelen bir grup genç, koronavirüs kurallarını hiçe saydı. Gençlerden biri maske ile gözünü kapattı, körebe oyunu başladı. Parktaki kaydırağın tepesine çıkan maskeli bir genç, arkadaşlarını yakalamaya çalıştı.

Ağız ve burnu kapatması gereken maskesi gözünde bulunan gencin arkadaşları da maskelerini düzgün takmadı. Gençlerden bazılarının maskesiz olduğu bazılarının da maskeyi düzgün takmadığı görüldü.

Görüntü dökümü

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Çocuk parkında oynayan gençler

-Maskeyi gözüne takan kişi

-Körebe oyunu oynamaları

-Maskeyi gözüne takan kişinin arkadaşlarını bulmaya çalışması

-Maskesiz ve maskeyi düzgün takmayan kişiler

-Kaydırağın tepesine çıkan genç (Fotoğraf)

-Genel ve detay görüntüler


Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MASKEYİ GÖZLERİNE TAKIP KÖREBE OYNADILAR - Son Dakika

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