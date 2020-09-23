Maskeyi gözüne kadar çekip, borcu devam eden elektrikli bisikleti böyle çaldı - Son Dakika

Maskeyi gözüne kadar çekip, borcu devam eden elektrikli bisikleti böyle çaldı

Maskeyi gözüne kadar çekip, borcu devam eden elektrikli bisikleti böyle çaldı Görüntüyü izleyen genç kadın: "Çok sinirlendim, kendi motoru gibi binip gitti" Hırsızın rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'da şapka ve maskeyle kendisini kamufle eden şüpheli, genç bir kadının...

Maskeyi gözüne kadar çekip, borcu devam eden elektrikli bisikleti böyle çaldı

Görüntüyü izleyen genç kadın: "Çok sinirlendim, kendi motoru gibi binip gitti"

Hırsızın rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da şapka ve maskeyle kendisini kamufle eden şüpheli, genç bir kadının işine gelip giderken kullandığı elektrikli bisikletini çaldı. Bisikleti 2 ay önce taksitle aldığını ifade eden genç kadın, "Güvenlik kamera görüntülerini izlerken çok sinirlendim. Bu benim emeğim, borcu da duruyor. Kendi motoru gibi binip, ardından direksiyonu kırıp gidiyor" dedi.

Olay, 21 Eylül Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumsal bir şirkette çalışan Dilek Hanım Hurma elektrikli bisikletine binerek sabah 09.00 sıralarında işine geldi. Bisikletini park eden Hurma, ardından şirkete girerek işinin başına geçti. Saat 12.00 sıralarında da kafasında şapka bulunan, maskesini ise gözlerine kadar takan bir şüpheli bisikletin park edildiği alana gelerek, üzerine bindi. Etrafını kolaçan eden şüpheli, daha sonra direksiyonu kırarak 6 bin TL değerindeki bisikleti götürdü. Saat 18.00'da bisikletinin çalındığını fark eden Hurma, neye uğradığını şaşırdı. İlk olarak iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen Hurma, ardından da polise giderek şikayetçi oldu.

"Taksitle almıştım"

Şüphelinin kendisini takip ettiğini ifade eden genç kadın, "Ben sabah 09.00'da işe geliyorum. Bisikletimi de bu saatte park ettim. Şüpheli beni takip ediyormuş. Bisikletin direksiyonunu kırarak çalmış. Ben onu 2 ay önce taksitle almıştım. 2 aydır ödüyorum, taksiti hala devam ediyor. Polisler mobese takibi yapacaklarını söylediler. Bakalım, biz de bekliyoruz" dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini izlerken çok sinirlendiğini belirten Hurma, "Bu benim emeğim sonuçta. Borcu da duruyor. Bu mahallede çalınan 4'üncü motormuş. Çalan kişi de aynı kişi. Maske ve şapka takıp çalıyor. Kendi motoru gibi binip, ardından direksiyonu kırıp gidiyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ben de normalde bisikletimi kitlerdim ama o gün kitlememiştim" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntülerinde, kafasında şapka bulunan ve maskesini gözlerine kadar kapatan bir şüphelinin, etrafı kontrol ederek geldiği, ardından bisikletin üzerine binerek, direksiyonu kırdığı ve ardından götürdüğü görüldü.

Maskeyi gözüne kadar çekip, borcu devam eden elektrikli bisikleti böyle çaldı

Antalya, Kamera, Hurma, Şapka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maskeyi gözüne kadar çekip, borcu devam eden elektrikli bisikleti böyle çaldı - Son Dakika

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