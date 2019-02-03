Son Dakika Haberleri: Maskeyi Kaldırınca Hdp, Kapatınca CHP Gözüküyor"

Maskeyi Kaldırınca Hdp, Kapatınca CHP Gözüküyor"

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var. Maskeyi kaldırınca HDP gözüküyor, kapatınca CHP gözüküyor" dedi.

Maskeyi Kaldırınca Hdp, Kapatınca CHP Gözüküyor
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var. Maskeyi kaldırınca HDP gözüküyor, kapatınca CHP gözüküyor" dedi. TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi bir konuşma yapan Yıldırım, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere değinerek, "24 Haziran'da milletimizin ortaya koyduğu kararlı duruş 31 Mart'ta da aynen devam edecek. Buradaki hemşerilerimizden daha fazlası İstanbul'da var. Eş, dost, akraba herkese selam salın beni de unutmasınlar. 18 Şubat'tan itibaren halen devam etmekte olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini tamamlamış olacağım, erken terhisten tamamlıyoruz, ver elini İstanbul. Her seçim yeni bir heyecan, yeni umutları da beraberinde getirir" ifadelerini kullandı.

"Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var. Maskeyi kaldırınca HDP gözüküyor, kapatınca CHP gözüküyor" diyen Yıldırım, "Hiç kimse hayal görmesin, milletimiz bunu yemez. Bundan sonra da milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. 1 Nisan'da sonuç alırsak İstanbullular bizi, Ankara'da Özhaseki başkanımızı iş başına getirirse o zaman durmak yok yola devam" açıklamasını yaptı. Ekonomiye yönelik mesajlar da veren Yıldırım, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Hiç merak etmeyin, bugün kafa karıştırmaya çalışanlar var, sorunlarımız olduğunu biliyoruz ama çözümünün de olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde ekonomideki bulutlar dağılacak ve ülkemiz aydınlık yarınlara kararlı bir şekilde gidecek. Geçmişte de Türkiye'yi bu yolla sınamaya kalktılar ve her seferinde bu işlerin üstesinden geldik. Yollar, altyapı, sağlık, eğitim tamam şimdi üstyapıya bakıyoruz. Bundan sonra bütün gücümüzü vatandaşlarımızın beklentilerini daha fazla karşılamak için kullanacağız."

(İlker Turak - Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:31 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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