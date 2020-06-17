Maskeyi pek de umursamıyoruz - Son Dakika

Yeni tip Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illere arasında yer alan Eskişehir'in cadde ve sokaklarında yaşayan görüntüler, bu yasağın bazı vatandaşlar tarafından pek de umursanmadığını gösteriyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en son; Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Bitlis, Yalova, Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurusu ile kapsam 42 şehir olarak genişledi. 15 Haziran tarihinde Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir nedenle evlerinden ayrıldıkları andan evlerine geri dönünceye kadar maske takmalarının ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirildiği bildirilmişti. Açıklamada, vatandaşların alan, meydan, sokak ve iş yerlerinde maskesiz bulunmalarına izin verilmeyeceği, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydedilmişti. Bu duyuruya rağmen yasaklama kapsamı içinde olan Eskişehir'de gözlenen durum, virüse karşı önemli bir tedbir olarak görülen maskenin pek de umursanmadığını gösteriyor. Yapılan denetimler sonucu karara uymayan kaç kişiye ne kadar bir idari para cezası uygulandığı konusunda da bir açıklama yapılmadı.



Eskişehir'de son günlerde aralıklarla devam eden yağışların ardından havanın ısınmasıyla birlikte sokak ve caddeler vatandaşlarla dolup taşarken, duyarlı çoğunluğu rağmen sayıları hayli fazla olan bazı vatandaşların maskelerini takmayıp sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözlemlendi.



Ülkemizde yaşanan Korona virüs (Covid-19) salgınında pozitif vakaların düşüşe, iyileşen sayısının artışa geçmesinin ardından, yeni normalleşme süreciyle birlikte kısıtlamalarda da yeni düzenlenmeler getirildi. Düzenlemeyle birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altının da sokağa çıkma yasağının kaldırılması, dışarıdaki kalabalığı ve riski arttırdı. Tekrar artışa geçmeye başlayan pozitif vakalar toplumun rehavete kapıldığının göstergesi oldu.



Kısıtlamalarda yeni düzenlemeler olsa da maske kuralında bir değişiklik yapılmamasına rağmen bazı vatandaşların bu kuralı eskisi kadar dikkate almadığı görüldü. Çoğunlukla hava yoluyla bulaşan bu virüsten korunmanın en önemli yollarından olan maske, çene altında ya da burun dışarıda kalacak şekilde sadece ağzı kapatarak kullanılması ya da hiç kullanılmaması, bu artışın en büyük sebepleri arasında görülüyor. - ESKİŞEHİR