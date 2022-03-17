Maskeyi plakaya taktı, 8 bin 895 lira ceza yedi, son sözleri pes dedirtti - Son Dakika
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Maskeyi plakaya taktı, 8 bin 895 lira ceza yedi, son sözleri pes dedirtti

17.03.2022 22:57
Maskeyi plakaya taktı, 8 bin 895 lira ceza yedi, son sözleri pes dedirtti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde plakasını maskeyle gizleyen motosiklet sürücüsü polisten kaçmaya çalışırken 2 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde plakasını maskeyle gizleyen motosiklet sürücüsü polisten kaçmaya çalışırken 2 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. Polis tarafından 8 bin 895 lira para ceza kesilen gencin, "Çevirmede durmam yine kaçarım" demesi pes dedirtti.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda yol kontrolü yaptığı sırada plakasını maskeyle kapatan bir motosikletliyi durdurmak istedi. Trafik ekibi, durmayarak yoluna devam eden motosikletlinin peşine düştü. Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca sonrası kaçan motosikletli Santral mevkiinde yakalandı. Motosiklet sürücü O.S.'nin kullandığı motosiklet için ehliyetinin yetersiz kaldığı, ayrıca 'dur' ihtarına uymamaktan, plakayı gizlemekten ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 8 bin 895 lira para cezası kesildi.

Kesilen cezaya rağmen yapacağından geriye kalmayacağını ifade eden genç, "Çevirmede durmam yine kaçarım, beni yakalayamazsınız" dedi. Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan motosiklet, yediemin otoparkına konuldu.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

Maskeyi plakaya taktı, 8 bin 895 lira ceza yedi, son sözleri pes dedirtti

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Motosiklet, Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maskeyi plakaya taktı, 8 bin 895 lira ceza yedi, son sözleri pes dedirtti - Son Dakika


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