Maskeyi uygun şekilde takmayı reddedince ceza yedi - Son Dakika

Maskeyi uygun şekilde takmayı reddedince ceza yedi

Jandarmadan toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi

Maskeyle burnunu kapatmayı reddedince ceza yemekten kurtulamadı

İSTANBUL - İstanbul'da Jandarma trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetlemede maskeyi uygun şekilde takmayı ısrarla reddeden bir vatandaş ise ceza yedi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi yaptı. Yapılan denetlemede otobüs ve minibüsler durdurularak maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Ekiplerin denetleme yaptığı bir otobüste maskesini uygun takmayan ve sadece ağız kısmını kapatan Beyaz Koç, jandarmanın uyarılarına rağmen maskeyle burnunu kapatmamakta ısrar edince Hıfzıssıhha Kanuna muhalefetten idari para cezasına çarptırıldı. Öte yandan durdurulan diğer bir minibüste ise hasta olduğunu söyleyen ve bu yüzden maske takmadığını iddia eden Duygu Kaymaz da maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezasına çarptırıldı.