MASKEYİ YÜZLERİNE DEĞİL ÇENELERİNE TAKTILAR - Son Dakika

MASKEYİ YÜZLERİNE DEĞİL ÇENELERİNE TAKTILAR

Avcılar'da metrobüse binmek için durağa yürüyen vatandaşların büyük çoğunluğu maske kuralına uyarken, bazı vatandaşların maskelerini yüzlerine değil çenelerine takmaları dikkat çekti.

Avcılar'da metrobüse binmek için durağa yürüyen vatandaşların büyük çoğunluğu maske kuralına uyarken, bazı vatandaşların maskelerini yüzlerine değil çenelerine takmaları dikkat çekti. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların maske kuralına uyduğu görüldü. Avcılar'da herkesin maskesinin olduğu görülürken, bazı vatandaşların maskelerini ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmak yerine çenelerine takmaları dikkat çekti. Görüntü dökümü: --------------------- --------------------- -Metrobüse yürüyen vatandaşlardan görüntü -Metrobüse yürüyen vatandaşlardan görüntü -Maskeyi çenelerine takan vatandaşlardan görüntü -Maskeyi çenelerine takan vatandaşlardan görüntü -Otobüs ve metrobüs duraklarından görüntü -Otobüs ve metrobüs duraklarından görüntü -Trafikten görüntü

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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