MASKEYLE VE DAVETSİZ NİKAH KIYDIRDILAR - Son Dakika

İSTANBUL DHA

Korona virüsü korkusu nedeniyle evlenmek isteyenler nikah dairelerinde sadece iki şahitle ve davetsiz olarak nikahlarını kıydırdılar. Maskelerle nikahları kıyılan çiftler öpüşmek yerine dirsekle evliliklerini kutladılar.

Koronavirüs tüm alanlardaki etkinlikleri ve İçişleri Bakanlığı 'nca 81 il valiliğine koronavirüs konulu genelgenin gönderilmesi kararı nikah salonlarında da uygulandı. Nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler, Evlendirme Dairelerine başvurduklarında korona tehdidi nedeniyle sadece iki şahitle davetsiz olarak nikahlarının kıyılacağı cevabını alınca çiftler hem kendi sağlıkları, hem de yakınlarının sağlıklarını tehlikeye sokmamak için maskeli olarak nikahlarını kıydırdılar.

Şişli Evlendirme Dairesi'nde maskeli olarak nikahları kıyılan makine mühendisi Murtaza Tavangeren ile insan kaynakları çalışanı Burcu Akçin, öpüşme yerine dirsekleriyle tebrikleştiler.

Davetlileri olmadan nikah kıydıran Tavangeren ve Akçin Çifti, "Nikahımız ay sonuydu ama bu haftaya alabildik. Öne çektik. En fazla iki şahit olacağını ve davetsiz olacağını söylediler. Biz de böyle maskeyle ve davetsiz olarak nikahımızı kıydırdık. Davetlilerimizi yaşlarından dolayı riske atmamak için çağırmadık. Korona virüsü sürekli yayıldığı için çok güzel bir uygulama olmuş. Hem kendi hem de çevremizdeki kişilerin sağlığını düşünmek zorundayız. Güzel bir uygulama olmuş. Gönül isterdi ki, daha kalabalık ve güzel bir ortam olsun. Ama koronavirüsü bütün bu planları altüst etti. İnşallah bu tehlike geçerse daha canlı bir düğün yaparız" dediler.

Evlendirme memuru ise koronavirüsü nedeniyle nikahların davetsiz olarak kıyıldığını çiftlerin isteklerinin yerine getirildiğini koronavirüs korkusu nedeniyle davetsiz ve hızlı bir şekilde nikahları kıydıklarını; çiftlerin dirsek ve ayaklarıyla birbirlerini tebrik ettiklerini söyledi.

Görüntü dökümü:

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Boş davetli koltukları

Nikah kıyılma anı

Çiftler ile şahitlerin yüzlerindeki maskeler

Nikah memuru ile röportaj

Çiftlerin dirsek teması ile birbirlerini tebrik etmesi

Maskelerle hatıra fotoğrafı çekilmesi

Çiftler ile röportaj