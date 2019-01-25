Maski 36,9 Milyon Metreküp Atık Suyu Arıttı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, geçen yıl yaklaşık 36,9 milyon metreküp atık suyu arıtarak, tekrar doğaya kazandırdıklarını bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, geçen yıl yaklaşık 36,9 milyon metreküp atık suyu arıtarak, tekrar doğaya kazandırdıklarını bildirdi.



MASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde bulunan 7 biyolojik arıtma tesisi ve 15 doğal arıtma tesisinde atık su arıtımı yapıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, suyun canlıların yaşamı açısından önemli olduğunun bilinciyle çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için yoğun altyapı çalışmaları yapıyoruz. Modern ve en ileri teknolojiye sahip atık su arıtma tesisleriyle şehrimizin doğal güzelliklerini koruyoruz. Kullanım sonucu oluşan atık suların doğaya verdiği zararın önüne geçebilmek için atık su arıtma tesislerimizde çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Malatya genelinde 7 biyolojik arıtma tesisi ve 15 doğal arıtma tesisleri bulunduğunu aktaran Mumcu, "2018 yılında merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizde 36 milyon 704 bin metreküp atık su arıtıldı. Darende İleri Biyolojik, Güzelyurt Biyolojik, Durucasu, Fatih, Özal ve Bağtepe paket atık su arıtma tesislerimizde ise 202 bin metreküp atık su arıtıldı. Tesislerimizde 2018 yılında yaklaşık 36,9 milyon metreküp atık su arıtılarak tekrar doğaya kazandırıldı." diye konuştu.

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