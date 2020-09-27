MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı - Son Dakika

MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, bugüne kadar 4 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması yaptıklarını ifade ederek Manisa'dan İspanya'ya kadar olan mesafede hat döşediklerini söyledi.

MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı, System.String[]

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, bugüne kadar 4 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması yaptıklarını ifade ederek Manisa'dan İspanya'ya kadar olan mesafede hat döşediklerini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile birlikte Manisa TV ekranlarında 'Gündem Özel' programına konuk oldu. İdarenin hizmet, yatırım ve projelerinin anlatıldığı programda konuşan Genel Müdür Burak Aslay, 6 yıl önce sıfırdan kurulan idarenin bugüne kadar içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat döşeme çalışmalarında 4 bin kilometrenin üzerine çıktığını belirtti. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ise, Manisa merkez için büyük öneme sahip olan Gürle Ana İçme Suyu İsale Hattı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

4 bin kilometrenin üzerinde hat çalışması yapıldı

Küresel ısınma ile yağış rejimlerine dikkat çeken Genel Müdür Aslay, "İlçelerimizde büyük yatırımlar yaptık. Gölmarmara'da 8 kilometre, Soma'da 13 kilometre, Salihli ilçemizde 31 kilometre, Selendi, Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar'ın ana caddelerinde yağmur suyu hatları döşedik. Çok büyük kuşaklama hatları, menfezler ile yağmur sularını şehir merkezlerimizden uzaklaştırdık. Vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla gereken her çalışmayı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Genel Müdürlüğümüzün 6 yılda yapmış olduğu içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının uzunluğu 4 bin kilometrenin üzerinde. Yani Türkiye'den İspanya'ya uzanacak mesafe kadar hat döşedik. Vatandaşlarımız da ne kadar fazla çalışma yaptığımızı görüyorlar, biliyorlar" dedi.

"Vizyonu ve destekleri ile Manisa'yı değiştiren isim Cengiz Ergün'dür"

Genel Müdür Burak Aslay, "7 gün 24 saat, hafta sonu, mesai mefhumu gözetmeden bayramlarda dahi canla başla çalışan MASKİ ailemize çok teşekkür ediyorum. Vizyonu ve sağladığı imkanlar ile çalışmalarımızdaki en büyük destekçimiz ve Manisa'nın çehresini değiştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e de teşekkür ediyorum" dedi.

37 milyon TL'ye 15 kilometrelik isale hattı yenilendi

Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ise, Manisa merkezinin büyük bölümüne su sağlayan Gürle Ana İçme Suyu İsale Hattının tamamlandığını belirterek, "Manisa merkezine 12 kilometre uzaklıkta olan Gürle Mahallesinde doğal su kaynağı var. Bu kaynaktan elde ettiğimiz içme suyunu Manisa merkezine isale hattı ile getiriyorduk. Ancak isale hattının çok eski olması nedeniyle ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı su iletebilmek adına Gürle'den başlayarak, şehir merkezindeki depolara ulaşıncaya kadar 37 milyon TL'lik bir bedel karşılığında 15 kilometrelik bir hat güzergahı ile isale hattını yeniledik" dedi.

Üç ilçenin içme suyu altyapısı yenilenecek

İlçelerdeki çalışmalardan da bilgi veren Aydınyer, "SUKAP kapsamında Demirci ve Selendi ilçelerinde içme suyu hatlarını tamamen yenileyeceğiz. Köprübaşı ilçesinde de içme suyunun altyapısını yenilemek için çalışmalar sürüyor" dedi. - MANİSA

MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı
MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı
MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı
MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı
MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı
MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı
MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Manisa, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MASKİ 6 yılda 4 bin kilometre altyapı çalışması yaptı - Son Dakika Ekonomi

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