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MASKİ, Ahmetlili Muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

MASKİ, Ahmetlili Muhtarlarla bir araya geldi

02.06.2021 15:25
MASKİ, Ahmetlili Muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Ahmetli ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, istek ve talepleri dinleyerek idarenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve kazandırılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki mahalle muhtarları ile koordinasyonu sıkı tutarak, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli İlçe Koordinatörü Nilhan Kılıç, Ahmetli ilçesi Bahçecik, Derici, Halil Kahya, Mandallı ve Kendirlik Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi. Yapılan ziyarette İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, tek tek istek ve talepleri dinledi, sorun yaşanan konuları ilgili daire başkanlığına bildirmek üzere gerekli notları aldı.

"Amacımız eksiksiz ve noksansız hizmet götürmek"

Ahmetli ilçesine bağlı Mahalle Muhtarları ile MASKİ ilçe şefliğinde bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile il genelinde yürüttüğümüz çalışmaların sorunsuz gitmesi adına muhtarlarımız ile istişarelerimiz aralıksız devam ediyor. Mahalle muhtarlarımızla buluşarak, varsa sorunları yerinde tespit ediyor, görüşlerini alıyoruz. 17 ilçede vatandaşlarımız ile aramızdaki en önemli köprü konumunda olan muhtarlarımızı dinleyerek, eksiksiz ve noksansız hizmet götürmek için çalışıyoruz" dedi.

Muhtar ve Mahalleliden Cengiz Ergün'e teşekkür

Yaraşlı Mahallesine de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Daire Başkanı Serpil Çakır, Mahalle Muhtarına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek kendisine çeşitli hediyeler takdim etti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaraşlı Mahalle Muhtarı Ziya Karamuk, "Mahallemizi yaşanacak bir yer haline çeviren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e öncelikle çok teşekkür ederim. Mahallemizde üç defa misafir ettiğimiz Cengiz Başkanımıza o zamanda yaşadığımız sorunları ve eksiklerimizi iletmiştik. Taleplerimiz kısa bir süre içerisinde yerine getirilerek mahallemizin çehresi değişti. Hizmetler ve eksikler hiçbir zaman bitmez. Bu nedenle hem mahalle halkım adına hem de şahsım adına mahallemize yapılan hizmetlerden ötürü Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Mahalle sakinlerinden Zeki Koyunlu, "Mahallemizde görünen her şey Cengiz Başkanımızın eseridir. Alt yapıdan üst yapıya kadar birçok alanda birçok yenilikler yapıldı. Mahallemiz eski görünümünden kurtularak yepyeni bir mahalle oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Cengiz Ergün'e övgü dolu sözlerde bulunan Mahalle sakinlerinden Ertan Özkan ise, "Mahallemize yaptığı hizmetlerle çehremizi değiştiren Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisinin başımızın üstünde yeri var. Yürütülen hızlı ve yerinde yapılan çalışmalar ile altyapı ve üstyapılarımız yenilenerek kırsal mahalle olmaktan çıkıp küçük bir şehir görünümü kazandık. Fazla söze gerek yok. Cengiz Başkanımızın yaptığı ortada. Ben Yaraşlı Mahallesi sakini olarak Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ, Ahmetlili Muhtarlarla bir araya geldi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Serpil Çakır, Hisarcık, Ahmetli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ, Ahmetlili Muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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