MASKİ, Akhisar'da Vatandaşların Sorununu Giderdi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmeye ve vatandaşların sorunlarını gidermeye devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Atatürk mahallesi 527. Sokakta 200 metrelik ilave içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla bölgede yaşaya vatandaşların sorunu çözüme kavuşturuldu. Atatürk Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel de yapılan çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.