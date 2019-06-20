MASKİ, Atatürk Mahallesi'nde sorunları yerinde inceledi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, Projeler Dairesi Başkan Vekili Tutku Gökçe ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri ile birlikte Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi Muhtarı Bedir Kılıç'ı ziyaret etti. Atatürk Mahallesi'nde yağışlı havalarda taşkın yaşanan noktalar yerinde incelenerek, sorunların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

"Kanal Taşkınları Mahallenin En Önemli Sorunu"

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, özellikle yağışlı havalarda mahallede bulunan kanalların taşması sonucu vatandaşların sorun yaşadığını belirterek, bu problemin çözüme kavuşturulmasını istedi. MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, Projeler Dairesi Başkan Vekili Tutku Gökçe ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri ile birlikte yağış döneminde taşkın yaşanan cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, sorunun çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirttiler.

"MASKİ, Sorunlarımızı Çözecek"

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, "MASKİ Genel Müdürlüğümüze mahallemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Fatih Mahallesinden gelen deremizin üst kısmı kapatıldı. Yaklaşık 25 yıllık bir sorunumuz olan dereye bağlı kanalizasyon hattı sorunumuz da Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çözüldü. Kanallarımızda yağışlar sonrası tıkanmalar oluyor ve taşkın yaşandığından vatandaşlarımız zor durumda kalıyor. Bu sorunumuzu MASKİ Genel Müdür Yardımcılarımıza aktardık. Kendileri de çalışma programına alındığını ve en kısa sürede çalışmalara başlanacağını belirttiler. Bu, bizim içi sevindirici bir haber. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.