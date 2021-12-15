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MASKİ Brimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

MASKİ Brimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi

15.12.2021 13:53
MASKİ Brimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi

MASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinden oluşan 11 takımın katıldığı turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu.

Turnuvada, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'na bağlı Abone Okuma ekibi şampiyon oldu.

Final maçı, Abone Okuma takımı ile İşletmeler 1 takımı arasında oynandı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'inde izlediği karşılaşmada Abone Saha takımı, İşletmeler 1 takımını 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Birim Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve personellerin izlediği karşılaşma sonrasında şampiyon olan takıma MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve TCDD Malatya 5. Bölge Müdürü Aliseydi Felek tarafında kupa ve madalyaları takdim edildi. Personellerin moral, motivasyon ve kaynaşması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getiren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "Her yıl geleneksel olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Birimler Arası Futbol Turnuvamız heyecanlı maçlara sahne oldu. İlk maçta bende mücadele ettim. Gerçekten önemli bir organizasyon. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada önemli olan kimin şampiyon olduğu değil. Önemli olan kardeşlik ve centilmenliktir. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı ve şampiyon olan Abone Saha takımını tebrik ediyorum" dedi. Kupa törenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

MASKİ Brimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Şampiyon, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ Brimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika


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