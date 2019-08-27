MASKİ Daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'ndeki atıksu arıtma tesisinde incelemelerde bulunarak, günde 500 metreküp atık suyun arıtılarak sağlıklı bir şekilde doğaya salındığını belirtti.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde 5 bin 500 konutun atıksularının arıtıldığı Akgedik Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÜNDE 500 METREKÜP ATIKSU ARITILIYOR

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, tesiste günde 500 metreküp atıksu arıtıldığını belirtti. Çevik, "Genel Müdürlüğümüz bünyesinde işletmeye aldığımız Akgedik Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz ile il genelinde tesis sayımızı 18'e çıkarttık. Yunusemre Belediyesi'nden tesisin devrini gerçekleştirmemizin ardından tesisimizin kesintisiz çalışabilmesi için gerekli tedbirler alındı. 9 bin eşdeğer nüfusa hitap eden tesisimizde şu an itibariyle günde 500 metreküp atıksu arıtılarak sağlıklı bir şekilde doğaya salınıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.