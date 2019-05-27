MASKİ'de Bayram Öncesi İstişare Toplantısı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, MASKİ ilçe şefleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

BESOT Genel Müdürü Mustafa Yur, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Kadir Erman Aydınyer, Gökhan Çevik ve Emre Özünlü, 1. Hukuk Müşaviri Gülbeyaz Akçıl ile daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Ramazan Bayramı süresince il genelinde yapılacak çalışmalar hakkında görüşüldü. Genel Müdür Başaran, ilçe merkezleri ve mahallelerde yürütülen tüm faaliyetlerde vatandaş menfaatinin gözetilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik talimatlarda bulundu. Gerek Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerekse ilçe belediyeleri gibi ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hareket edilmesi gerekliliğini bir kez daha vurgulayan Başaran, "Amacımız, daima vatandaşımıza daha iyi ve daha hızlı hizmeti ulaştırmak olmalıdır. Bunu yaparken de planlamamızı iyi yapmalı, her olasılığı değerlendirerek, ilgili birimlerle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmeliyiz. 7 gün 24 saat çalışan bir idare olarak kendimizi daima geliştirmeli ve herkese fayda sağlayacak olan çalışmaları el birliğiyle yürütmeliyiz" dedi.