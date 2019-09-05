MASKİ'de Hedef, Uluslararası Standartta İSG hizmeti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe genelinde yürütülen altyapı faaliyetleri sırasında personel ve vatandaş sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ'nin bu amaçla düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu Eylül ayı toplantısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı Bahadır Belek başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya BESOT A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yur, kurumda görevli İSG uzmanları ve ilgili personel katıldı. Çalışma sahasında yüksek riskli bölgelerin değerlendirildiği toplantıda, daha kapsamlı ve verimli çalışma amacıyla uluslararası standarttaki mevzuat da incelendi. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Çalışma Bakanlığı'na ait OSHO kuralları tanıtılarak, teknik standart ve uygulama biçimlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

"Çift yönlü güvenliği sağlamak için çalışıyoruz"

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bahadır Belek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde içme suyundan kanalizasyona, atıksudan dere temizlik ve ıslahlarına kadar çeşitli alanlarda çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar sırasında ne denli üst düzey güvenlik önlemi alınsa da tehlike riski ne yazık ki her zaman mevcut. Bizler de bu risklerin önceden tespiti ve mümkün derecede önlenmesi adına mesai yapıyoruz. Amacımız hizmet kalitemizi daha da yüksek standartlara taşırken, hem işçimizin hem de vatandaşımızın güvenliğini sağlamaktır" dedi.