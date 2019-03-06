Son Dakika Haberleri: MASKİ'de İş Sağlığı Ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı

MASKİ'de İş Sağlığı Ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü Mart Ayı Olağan İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen Başkanlığında gerçekleştirildi.

MASKİ'de İş Sağlığı Ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürütülen çalışmalarda iş güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlediği aylık iş sağılığı ve güvenliği toplantısını gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen başkanlığında yapılan toplantıya BESOT Genel Müdürü Mustafa Yurt, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal, İSG Şube Müdürü Mesut Kuşçu ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanları katıldı. Sahada meydana gelebilecek olası iş kazalarına önlemler geliştirilmesi adına istişarelerde bulunulan toplantıda, insan sağlığının her şeyden öncelikli olarak ele alınması gerektiğinin altı çizildi.

"İş Sağlığı ve Güvenliği her şeyden önce gelir"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı Mahmut Bilgen, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri İş Sağlığı ve Güvenliği toplantılarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "MASKİ'nin hizmetleri gerek sahada gerekse kapalı tesislerde gerçekleşiyor. Bu yüzden Manisalılara daha kaliteli hizmet vermek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızda iş sağlığına ve güvenliğine çok dikkat ediyoruz. Hem personelimizin hem de vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Düzenlediğimiz bu toplantılarla da dikkat edilmesi gereken hususların sürekli olarak üzerinde duruyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:02 Kaynak: Bültenler

CEO, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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