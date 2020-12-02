MASKİ'de korona virüs tedbirleri görüşüldü - Son Dakika

MASKİ'de korona virüs tedbirleri görüşüldü

02.12.2020 14:58
MASKİ'de korona virüs tedbirleri görüşüldü, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe şeflerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe şeflerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'in başkanlığındaki toplantıda korona virüs salgını dolayısıyla yayınlanan yeni genelge sonrasında ilçe şeflerine bilgilendirmede bulunuldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgının ülkemizde de görülmeye başladığı ilk günden itibaren tüm önlemleri alıyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler sonrasında MASKİ'de de bir toplantı gerçekleştirildi. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır ve kurumda görevli şube müdürleri yer aldı. Toplantıda, 15 ilçede görev yapan MASKİ şeflerine yeni tedbirlerin uygulanması noktasında eskiden olduğu gibi aynı kararlılıkla devam edilmesi istendi.

"Bu zor günleri hep birlikte aşacağız"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla ilçe şeflerine bilgi verdi. Çevik, "Korona virüs salgınından etkilenen kişi sayısı artış gösterdi. Bunun sonucunda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında salgınla mücadele noktasında yeni kararlar alındı. Biz idare olarak ilk günden itibaren tüm tedbirleri uyguluyoruz. 15 ilçede görev yapan ilçe şeflerimizin de tedbirler konusunda ilk günkü hassasiyetlerine devam etmelerini istiyoruz. Allah'ın izniyle ülke olarak bu zor günleri hep birlikte aşacağız." dedi. - MANİSA

MASKİ'de korona virüs tedbirleri görüşüldü
MASKİ'de korona virüs tedbirleri görüşüldü
MASKİ'de korona virüs tedbirleri görüşüldü
MASKİ'de korona virüs tedbirleri görüşüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ'de korona virüs tedbirleri görüşüldü - Son Dakika


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