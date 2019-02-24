MASKİ'de Kuraklık Yönetim Planı İçin Toplanıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından Gediz ve Büyük Menderes Havzaları Kuraklık Yönetim Planının toplantısı yapıldı. Toplantıda Su Yönetimi Daire Başkanı Maruf Aras tarafından Gediz ve Büyük Menderes Havzalarında, muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerinin kontrolü ve kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıya MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, MASKİ teknik personeli, ilgili kurum personeli ve yüklenici firma ALTER'in teknik personeli katıldı.

"Doğamızı korumaya özen gösteriyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Manisa sınırları içerisinde bulunan Gediz ve Bakırçay Havzalarının korunması için Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ'nin önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Hazırlanmakta olan Kuraklık Yönetim Planları ile kuraklık yönetiminde kriz yönetiminden risk yönetimine geçiş sağlanmış olacak. İdare olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile Gediz Havzamızın korunması hususunda önemli adımlar attık. Doğamızı korumak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Yakın bir gelecekte susuzluk, kuraklık tehlikesi ile ülkemizin hatta dünyanın karşı karşıya kalacağı kaçınılmaz tehdidi bertaraf etmek için diğer kurum ve kuruluşlarla düzenli olarak istişarelerde bulunuyoruz. MASKİ olarak bu tür projelerde yer alarak ve ürettiğimiz projeler ile doğamızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Yeraltı suları her yıl daha da aşağılara kaçıyor

Küresel ısınmasının getirdiği olumsuz durumlara da değinen Genel Müdürü Yardımcısı Başaran, "Manisalıların içme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ederken küresel ısınmasının boyutlarını gözlemleme imkanı da buluyoruz. Bir yıl önce açtığımız sondaj kuyularına yeni kolon boruları eklemeye başladık. Suyun veriminde de aynı şekilde ciddi düşüşler yaşanıyor. Bu başta küresel ısınma, bilinçsiz tüketim, vahşi sulama, tarımsal sulamada aşırı su tüketiminden kaynaklanıyor. Yapılması gereken iklim değişikliği ve bilinçsiz tüketime karşı suyun daha ekonomik kullanılması yönünde adımlar atılmasıdır. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda ortaya çıkan düzensiz yağışlarda taşkın yaşanmaması adına derelerimizde ıslah ve temizlik çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.