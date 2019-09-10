Son Dakika Haberleri: MASKİ'de MCBÜ'nün altyapısı görüşüldü
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MASKİ'de MCBÜ'nün altyapısı görüşüldü

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ferhat Şeker'i makamında ağırladı.

MASKİ'de MCBÜ'nün altyapısı görüşüldü, System.String[]

Ardından MASKİ daire başkanlarının da katılımıyla bir toplantı yapılarak, altyapı projeleri hakkında görüşüldü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz'ı konuk etti. Ziyaretinde Rektör Yardımcısı Kazaz'a, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ferhat Şeker eşlik etti. Sonrasında ise MASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü ve Projeler Daire Başkanı Türkan Taş Köroğlu'nun da katılımıyla ortak bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda MCBÜ sorumluluk alanı içerisinde bulunan içme suyu sistemleri ve dere ıslah projeleri hakkında görüşmeler yapıldı.

"EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Tüm kurumlarla olduğu gibi şehrimizdeki üniversitemiz ile de yakın diyalog halindeyiz. Kurumumuzun bu bölgede bazı dere ıslah projeleri mevcut. Benzer şekilde altyapı konusunda diğer hususlarla ilgili olarak da istişarelerde bulunuyoruz. Üniversitemizin sunduğu hem eğitim hem de sağlık hizmetleri bizler için çok kıymetli. El birliğiyle şehrimizin her noktasını daha da kalkındırmanın gayesi içerisindeyiz" diye konuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:27 Kaynak: Bültenler
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