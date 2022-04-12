MASKİ'de Sürücü ve Operatörlerin Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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MASKİ'de Sürücü ve Operatörlerin Eğitimleri Devam Ediyor

12.04.2022 13:51

MASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde yürütülen çalışmalara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına personellerine yönelik Soma ilçesinde sürücü ve iş makinesi operatörlerine eğitim verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ Genel Müdürlüğü, kaliteli ve daha hızlı hizmet üretmek adına personeline yönelik kurum içi eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Kanalizasyon Daire Başkanlığından üst yapı bakım onarım ustası ve İçme Suyu Daire Başkanlığından operatör ile Soma ilçesinde görev yapan personellerine "Kullanıcı Seviyesi Bakım Eğitimi" verdi. Eğitim kapsamında iş makineleri kullanıcılarına ve araç sürücülerine yönelik verilen eğitimlerin ne denli önemli olduğuna dikkat çeken MASKİ Genel Müdür yardımcısı Erman Aydınyer, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına kurum içi eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Personellerimizin çalıştıkları iş dallarında daha da bilgili olmalarını sağlıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız eğitimlerinde meyvelerini aldığımızı görüyoruz. Artık ekiplerimiz tam donanımlı sahada görev yapıyor olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MASKİ'de Sürücü ve Operatörlerin Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MASKİ'de Sürücü ve Operatörlerin Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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