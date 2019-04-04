MASKİ'de Türkeş'in Anısına Lokma Hayrı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in 22'nci ölüm yıldönümü nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binası önünde lokma hayrı gerçekleştirildi.

Lokma hayrına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Merhum Türkeş'in ruhuna okunan duanın ardından, Genel Sekreter Yardımcısı Genç ve Genel Müdür Yardımcısı Bilgen vatandaşlara lokma dağıttı.