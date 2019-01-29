MASKİ'den 1.085 Kilometre Ana Kanalizasyon Temizliği

Yürütülen çalışmalar ile birlikte vatandaşların kanalizasyondan kaynaklı yaşayabileceği olası sıkıntılara karşı önlem alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sorun yaşamaması için düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, bugüne kadar il genelinde 1.085 kilometre ana kanalizasyon hattı temizlendi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte, yağışlı havalarda meydana gelebilecek su baskınlarının asgari düzeyde tutulması sağlandı. Daha temiz ve sağlıklı bir Manisa için yürütülen çalışmalar ile birlikte vatandaşların altyapı kaynaklı bir mağduriyet yaşamasının da önüne geçildi.

"ALTYAPI SİSTEMLERİNİ DAHA BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisalıların altyapı anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için idare olarak yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz ana kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. Aynı zamanda idaremize yapılan başvuruları da dikkate alarak ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Amacımız, ana kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklıkların neden olabileceği olumsuzlukları önlemektir. Burada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Evlerimizde ve sokaklarımızda atıksu giderlerine hatları tıkayacak nitelikte olan maddelerin atılmaması gerekiyor. Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar neticesinde hatların içerisinde çocuk bezinden kot pantolona kadar birçok nesne ile karşılaşıyoruz. Altyapı sistemlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Bu noktadan hareketle biz gerekli duyuruları yaparak hemşerilerimizi de bilgilendiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde daha temiz ve sağlıklı bir Manisa için tüm gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.