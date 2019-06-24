Son Dakika Haberleri: MASKİ'den Cenkyeri'nin içme suyu ile ilgili açıklama
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MASKİ'den Cenkyeri'nin içme suyu ile ilgili açıklama

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nin içme suyu sıkıntısının çözülmediğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

MASKİ'den Cenkyeri'nin içme suyu ile ilgili açıklama, System.String[]

MASKİ, Cenkyeri için Seferber Oldu

Cenkyeri Mahallesi'nde sondajların kurumasıyla oluşan su sıkıntısına Hacıyusuf Mahallesi'nden hat çekilerek son verildiğini belirten MASKİ, hafta sonu 4 pompadan birinin arızalanması nedeniyle basınç problemi yaşandığını vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi sakinlerinin susuz bırakıldığına yönelik yayınlanan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Manisa'da vatandaşlarımıza temin ettiğimiz içme suyunun büyük bir kısmını sondajlar aracılığı ile karşılıyoruz. Yer altı sularının yer değiştirmesi veya su havzalarının çekilmesi nedeniyle bazı mahallelerimizde içme suyu sıkıntısı yaşanılabiliyor. Bu kapsamda, ekiplerimiz yeni bir sondaj açarak ya da başka bir mahalleden hat çekerek vatandaşlarımıza yeterli ve sağlıklı içme suyunu ulaştırıyor. Bu süreçte ise vatandaşlarımızı mağdur etmemek için içme suyu tankerlerimiz ile depolara su takviyesi yapıyoruz. Cenkyeri mahallemizde de sondajın kuruması nedeniyle yaşanan su sıkıntısını Hacıyusuf mahallemizden hat çekerek giderdik. Ancak kalıcı çözüm sağlamak için mahallemize yeni bir sondaj açacağız" açıklamaları yapıldı.

Pompa arızası nedeniyle basınç problemi yaşandı

Cenkyeri Mahallesi'nde haftasonu yaşanan basınç problemi ile ilgili de bilgi veren MASKİ, "Mahallemizde bulunan 4 pompadan biri, hafta sonu arızalandı. İçme suyu deposuna giden suyun azalması nedeniyle mahallemizde basınç problemi oluştu" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:58 Kaynak: Bültenler
Soma, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cenkyeri, Güncel
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