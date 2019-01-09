MASKİ'den Çevreye ve İnsan Sağlığına Katkı

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, daha yaşanılabilir bir kent için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kurum bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen atıksu arıtma tesislerinde ortaya çıkan atık motor yağlarının da bertarafı sağlanarak çevreye zarar vermesinin önüne geçiliyor. Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre kategorisi belirlenen atık motor yağlarının tesislerde yapılan bakım sonrasında ilgili kurum olan Petrol Sanayi Derneği'ne (PETDER) başvuru yapılarak bertarafı sağlandı. Atıksu arıtma tesislerinde 2018 yılı içerisinde yapılan mekanik bakım ve onarımlar sonrasında ortaya çıkan 334 litre motor yağının çevreye zarar vermesinin önüne geçildi.

"GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANILABİLİR BİR KENT BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İdare olarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir kent bırakmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, "Kuzey Ege ve Gediz Havzalarını korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için yoğun tempoda çalışıyoruz. Ekolojik dengenin korunmasına hizmet eden atıksu arıta tesislerimizde ortaya çıkan atık motor yağlarını da bertaraf ederek çevreye ve insan sağlığına zarar vermesini engelliyoruz. 2018 yılı içerisinde ortaya çıkan 334 litrelik atık yağı lisanlı işletmelere teslim ederek geri dönüşüme kazandırdık. Böylece ülke ekonomisine de katkı sağlamış olduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den aldığımız güç ile Manisalıların geleceği için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.