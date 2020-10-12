MASKİ'den daha az enerji ile daha fazla içme suyu - Son Dakika

MASKİ'den daha az enerji ile daha fazla içme suyu

12.10.2020 15:13
MASKİ'den daha az enerji ile daha fazla içme suyu, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha az enerji ile daha fazla içme suyu temini için Manisa merkezdeki Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisi'nde çalışmalara başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha az enerji ile daha fazla içme suyu temini için Manisa merkezdeki Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisi'nde çalışmalara başladı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, tesisteki motor ve pompaların yenilenmesiyle hem tasarruf edeceklerini hem de bu tasarrufun vatandaşlara daha fazla içme suyu temini noktasında yeni yatırımlara hayat vereceğini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu üretim tesislerini modern bir yapıya kavuşturmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa merkezin içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli tesislerden biri olan Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisi'nde enerji verimliliği açısından teknolojik bir sistem kurulması için çalışmalara başlandı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile birlikte tesiste başlayan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemede, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ve yetkili personel de hazır bulundu.

Enerji verimliliği sağlanacak

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, tesisteki motor ve pompaların yenilenerek mevcut sistemde enerji verimliliğinin sağlanacağını belirtti. Genel Müdür Aslay, "İlimizde içme suyu temini yeraltı sularıyla karşılanıyor. Bu yeraltı sularının şebekelere ulaştırılmasında ciddi bir elektrik tüketimi yaşanıyor. Biz de idare olarak enerji verimliliğini sağlayarak elektrik giderlerini minimize etmek için projeler hazırlıyoruz. Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisimizde de enerji verimliliğini sağlamak için bir projenin daha temellerini atıyoruz. Tesisimizde elektrik tüketimini en küçük ayrıntısına kadar tespit etmek için titiz bir çalışmaya başladık. Hedefimiz daha az enerji tüketimi ile daha fazla içme suyunu hanelere ulaştırmak. Düşüreceğimiz enerji giderleri ile ciddi oranda bir tasarruf sağlayacağız. Bu çalışmamız, kurum bütçesine artı olarak yansıyacak içme suyu alanında yeni yatırımların hayata geçirilmesini sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde attığımız adımlar doğrultusunda kazanan yine Manisalı hemşerilerimiz olacak" dedi. - MANİSA

MASKİ'den daha az enerji ile daha fazla içme suyu
MASKİ'den daha az enerji ile daha fazla içme suyu
MASKİ'den daha az enerji ile daha fazla içme suyu
MASKİ'den daha az enerji ile daha fazla içme suyu
MASKİ'den daha az enerji ile daha fazla içme suyu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Enerji, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MASKİ'den daha az enerji ile daha fazla içme suyu - Son Dakika Ekonomi

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