MASKİ'den Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Çiftçi'ye ziyaret - Son Dakika

MASKİ'den Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Çiftçi'ye ziyaret

24.05.2021 13:44
MASKİ'den Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Çiftçi'ye ziyaret, System.String[]

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Demirci Muhtarlar Birliği Başkanlığına seçilen Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve MASKİ Demirci İlçe Şefi Gökhan Demir de hazır bulundu. Başkan Çiftçi'ye Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve tebriklerini ileten Genel Müdür Yardımcısı Çevik, Başkan Ergün adına hediyeler takdim etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Genel Müdür Yardımcısı Çevik'e teşekkür etti.

MASKİ'den Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Çiftçi'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hisarcık, Demirci, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ'den Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Çiftçi'ye ziyaret - Son Dakika


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