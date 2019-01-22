Maski'den Demirci'nin Mahallelerinde Izgara Temizliği
1 saat önce
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı merkez mahallelerinde tıkanık olduğu tespit edilen yağmur suyu ızgaralarını temizledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi
(MASKİ
) Genel Müdürlüğü, Demirci
ilçesine bağlı merkez mahallelerinde tıkanık olduğu tespit edilen yağmur suyu ızgaralarını temizledi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yağışlardan olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla yol güzergahlarındaki yağmur suyu ızgara temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Demirci ilçesine bağlı merkez mahallelerinde tıkalı olan noktalar tespit edilerek yağmur suyu ızgaraları temizlendi. Yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması için çalışmalara devam eden MASKİ, yağmur suyu ızgaralarının temizliğini özenle yürüterek vatandaşların sorunsuz bir kış dönemi geçirmesi için gerekli her türlü önlemi alıyor. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:08 Kaynak: İHA
Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber
Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
Koku Sızıntısını Gaz Kaçağı Sandılar
20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı