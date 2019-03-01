MASKİ'den Eğnez'e Yeni Sondaj

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Soma ilçesine bağlı Eğnez Mahallesi'nde mevcut içme suyu sondajında yaşanan su azalması nedeni ile başlattığı yeni sondaj kuyusundan156 metre derinlikte suya ulaştı. Saniyede 9 litre verim elde edilen sondandan MASKİ teknik personeli tarafından numune alım işlemi gerçekleştirilerek analize gönderildi.

"CENGİZ BAŞKANIMIZIN HİZMETLERİ DÜNYAYA BEDEL"

Eğnez Mahalle Muhtarı Hüseyin Ölek, "İçme suyumuz mahallemize yetersiz geliyordu. MASKİ ekipleri sağ olsun sondaj çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonunda iyi verime sahip suyumuz bizleri çok mutlu etti. Analize gönderilen numune sonuçları da umuyoruz ki olumlu gelecek. MASKİ sayesinde yıllardır yaşadığımız su sorunumuz bitiyor. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemize yaşattığı bu sevinç ve hizmetleri dünyaya bedel. Bizlere bu güzel hizmetleri sağlayan öncelikle Cengiz Başkanımıza ve sonra da tüm MASKİ çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.