MASKİ'den Fundacık Mahallesine Yeni Sondaj Kuyusu - Son Dakika

MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların su sorunu yaşamaması için il genelinde yürüttüğü sondaj çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Gördes'in Fundacık Mahallesinde yürütülen yeni sondaj kuyusu çalışmaları ile mahallenin içme suyu sorununa son verilecek. İçme sularının yetersiz olması sebebiyle yeni sondaj kuyusu için hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de titizlikle takip ettiği konuların başında gelen içme suyu konusuna büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu nedenle Fundacık mahallemizin ihtiyacı olan yeni sondaj kuyusu çalışmalarına başladık. Hayırlısı ile kısa sürede çalışmalarımız tamamlanarak mahallemizin su ihtiyacı giderilecek" dedi.

Muhtardan Cengiz Ergün'e teşekkür

Fundacık Mahalle Muhtarı Coşkun Çırak, "Mahallemizde yaşadığımız su sıkıntısı Allah'ın izniyle kısa süre içerisinde yeni sondaj kuyusuyla son bulacak. Ben şahsım ve mahallelim adına hizmetlerinden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman bir telefon kadar yakın oldular. Hizmetleri ile mahallemizin çehresini değiştirmeye devam ediyorlar" dedi.