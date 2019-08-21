Son Dakika Haberleri: MASKİ'den Gölmarmara'ya teknik inceleme
Son Dakika Güncel Haber

MASKİ'den Gölmarmara'ya teknik inceleme

1 saat önce

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü ile birlikte Gölmarmara ilçesini ziyaret etti.

MASKİ'den Gölmarmara'ya teknik inceleme, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gölmarmara ilçesine bir ziyaret düzenledi. Ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Çevik'e, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü eşlik etti. MASKİ İlçe Şefi Lütfü Ersöz'ün de katılımıyla, ilçede yürütülmesi planlanan dere temizlik ve ıslah faaliyetlerine ilişkin sahada teknik incelemeler gerçekleştirildi. Ardından ise Gölmarmara MASKİ birimine geçilerek, burada da ilçe genelinde verilen hizmet ve ilgili çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"İŞİMİZİ EN İYİ SAHADA TAKİP EDİYORUZ"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Tüm ilçelerimizde yürütülen çalışmaları büyük bir titizlikle inceliyoruz. Bölgedeki ihtiyaca tam olarak hitap ediyor mu, daha kalıcı çözüm sağlamak adına neler yapılabilir ya da olası sıkıntılarda alternatifler nelerdir gibi soruları en net şekilde sahada cevaplamamız mümkün oluyor. Bu yüzden de işimizin gerektirdiği gibi aktif olarak alanda inceleme ve denetleme halindeyiz. Böylelikle, işin bizzat içinde olarak çok daha doğru ve kaliteli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz ve vatandaşlarımızın refahı için de bu şekilde çalışmalarımız sürecektir" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gölmarmara, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:35 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Wikipedia dosyasını açan AİHM, Türkiye'ye 31 Ekim'e kadar süre verdi Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü Denizli'de kan donduran olay: Darp edip tecavüz ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:54:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MASKİ'den Gölmarmara'ya teknik inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]