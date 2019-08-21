MASKİ'den Gölmarmara'ya teknik inceleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gölmarmara ilçesine bir ziyaret düzenledi. Ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Çevik'e, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü eşlik etti. MASKİ İlçe Şefi Lütfü Ersöz'ün de katılımıyla, ilçede yürütülmesi planlanan dere temizlik ve ıslah faaliyetlerine ilişkin sahada teknik incelemeler gerçekleştirildi. Ardından ise Gölmarmara MASKİ birimine geçilerek, burada da ilçe genelinde verilen hizmet ve ilgili çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"İŞİMİZİ EN İYİ SAHADA TAKİP EDİYORUZ"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Tüm ilçelerimizde yürütülen çalışmaları büyük bir titizlikle inceliyoruz. Bölgedeki ihtiyaca tam olarak hitap ediyor mu, daha kalıcı çözüm sağlamak adına neler yapılabilir ya da olası sıkıntılarda alternatifler nelerdir gibi soruları en net şekilde sahada cevaplamamız mümkün oluyor. Bu yüzden de işimizin gerektirdiği gibi aktif olarak alanda inceleme ve denetleme halindeyiz. Böylelikle, işin bizzat içinde olarak çok daha doğru ve kaliteli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz ve vatandaşlarımızın refahı için de bu şekilde çalışmalarımız sürecektir" dedi.