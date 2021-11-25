MASKİ'den Hacıbaştanlar Mahallesine Ziyaret - Son Dakika

Mahalleye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Çakır, mahalle muhtarı Alaettin Baştan ve vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve talepleri dinledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretleriyle muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelip istek ve talepleri dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıbaştanlar mahallesini ziyaret etti. Ziyarette Çakır'a Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kaan Tunçelli ve MASKİ İlçe Şefi Lütfü Ersöz de eşlik etti.

Mahalle sakinleri ziyaretten memnun kaldı

Mahalle Muhtarı Alaettin Baştan ve vatandaşlarla bir araya gelen Daire Başkanı Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. İstek ve talepleri de dinleyen Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini Mahalle Muhtarı Baştan'a takdim etti. Mahalle Muhtarı Baştan ve mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan ve ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Ergün'e teşekkürlerini ve selamlarını ilettiler.