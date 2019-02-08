MASKİ'den Hüdük Mahallesi'ne 4 Kilometrelik Terfi Hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesine bağlı Hüdük Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla açtığı yeni içme suyu sondajından elde ettiği suyu depoya ulaştırmak için 4 kilometre uzunluğunda yeni bir terfi hattı çalışmasına başladı. Yeni içme suyu sondajı ve yeni terfi hattı sayesinde mahalle sakinlerinin su sıkıntısı ortadan kalkmış olacak.

"ÇALIŞMALARDAN VE HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUZ"

Hüdük Mahallesinin büyük bir sorununun ortadan kaldırılması için MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışma başlattığını belirten Muhtar Erol Acar, "İçme suyumuz mahallemize yetmiyordu. Zaman zaman susuzluk yaşıyorduk. Sağ olsun MASKİ mahallemizde yeni bir sondaj çalışmasını hayata geçirdi. Şimdi de terfi hattımızı döşüyorlar. Çalışmalardan ve hizmetten çok memnunuz. Kısa sürede inşallah daha sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.