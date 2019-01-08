MASKİ'den İlçelerdeki Yatırımlara Yakın Takip

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde görev yapan ilçe şefleri ile organize ettiği koordinasyon toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ocak ayı MASKİ İlçe Şefleri Toplantısı gerçekleştirildi. İlçe ve mahallelerdeki çalışmaların düzenli ve denetimli şekilde yürütülmesine yönelik yapılan toplantıya; MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Şehnaz Başaran, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı, Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İbrahim Perkmen, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal, şube müdürleri ve 15 ilçede görevli ilçe şefleri katıldı.

Çözüm önerileri masaya yatırıldı

Toplantıda, altyapıya ilişkin taleplerin 2019 yılında da yine en kısa sürede ve kaliteli bir şekilde karşılanması için gerekli tedbirler görüşüldü. İlçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından iletilen ihtiyaç ve istekler değerlendirilerek, hızlı çözümüne yönelik çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.