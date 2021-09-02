MASKİ'den Karayolları Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Aslay'a Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de eşlik etti. Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'nin makamında gerçekleşen görüşmede, MASKİ'nin il genelinde yürüttüğü altyapı çalışmaları ve projelerinin hızlı bir şekilde ilerlemesi konusunda kurumlar arası işbirliğinin önemi hakkında istişarelerde bulunuldu. Genel Müdür Aslay, il genelinde yürütülen çalışmalarda vermiş oldukları destekten dolayı Karayolları 2. Bölge Müdürü Gönenli'ye teşekkürlerini iletti.

Çalışmalarımızın hız kazanması için alternatif çözümler üretiyoruz

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, il genelinde sürdürülen altyapı çalışmalarının bazı bölgelerde karayolları sorumluluk sahasından geçtiğini belirtti. Genel Müdür Aslay, "Bazı noktalarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün iznine tabi. Karayolları Bölge Müdürümüz Murat Gönenli ile de bu gibi çalışmalarımızla ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunduk. İlimiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalarda bize vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızda daha da hız kazanmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için gerekli kurumlarla alternatif çözümler üreterek, işbirliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.