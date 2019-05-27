Son Dakika Haberleri: MASKİ'den Kartlı Sayaç Abonelerine Duyuru

MASKİ'den Kartlı Sayaç Abonelerine Duyuru

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kartlı sayaç abonelerine yönelik duyuru yayınladı.

MASKİ'den Kartlı Sayaç Abonelerine Duyuru, System.String[]

Kartlı sayaç aboneleri, 31 Mayıs'a kadar vezneler ve SUMATİK ile MASKİ Pratik cihazlarından en az bir defa kredi yüklemesi durumunda sayaçlarında yedek kredi dahil bakiye kalmasa dahi bayram tatili süresince su kullanmaya devam edebilecekler.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 4 Haziran 2019 günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesi, kartlı sayaç aboneleri için önemli bir duyuru yayınladı. MASKİ duyurusunda, vatandaşların 9 günlük resmi bayram tatili boyunca kredi tükenmesi nedeniyle su kesintisi yaşamasını engellemek için yükleme yapması gerektiğini vurguladı. Tatil günleri öncesinde vezne, SUMATİK veya MASKİ Pratik cihazlarıyla kartlara en az bir defa yükleme yapılarak bakiyenin sayaca aktarılması gerektiğinin altını çizen MASKİ, vatandaşların bu işlemi yaparak sayaçlarında yedek kredi de dahil olmak üzere bakiyeleri bitmeleri durumunda su kullanmaya devam edebileceklerini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:00 Kaynak: Bültenler
Ramazan Bayramı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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