MASKİ'den Kayışlar'a alt ve üstyapı müjdesi - Son Dakika

MASKİ'den Kayışlar'a alt ve üstyapı müjdesi

09.12.2020 13:53
MASKİ'den Kayışlar'a alt ve üstyapı müjdesi, System.String[]

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesini ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesini ziyaret etti. Aydınyer, mahallede yapılacak olan alt ve üstyapı ile içme suyu deposu imalatları doğrultusunda 29 Aralık'ta ihaleye çıkacaklarının müjdesini verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahalleleri sağlıklı altyapılara kavuşturmaya devam ediyor. Altyapı çalışması yapılan yerlerin üstyapısını yapmadan işini noktalamayan MASKİ'den bir müjde de Saruhanlı'nın Kayışlar Mahallesine geldi. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, mahalle ziyaretinde 29 Aralık tarihinde ihaleye çıkılacağının müjdesini Mahalle Muhtarı Baki Ulu ile paylaştı. Aydınyer'in Kayışlar ziyaretinde Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Serdar Özgedik, MASKİ ilçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan ve Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu da yer aldı.

Kayışlar baştan başa yenilenecek

MASKİ, Kayışlar Mahallesinde 6 kilometre kanalizasyon, 10 kilometre de içme suyu hattını yenileyecek. Mahallede altyapı çalışmalarının yanı sıra 50 bin metrekare de üstyapı çalışması yapılacak. Mahalleye daha sağlıklı içme suyu ulaşmasını sağlamak için içme suyu deposu da inşa edilecek. Atıksuların sağlıklı bir şekilde toplanıp taşınması için de 2 foseptik kuyusu yapılacak.

"Çocuklarımıza, geleceğimize sağlıklı bir altyapı bırakılacak"

Kayışlar Mahalle Muhtarı Baki Ulu, mahallelerine çok önemli bir yatırım yapılacağını belirterek, "Sayın Cengiz Başkanım ve ekibinin projelerini iyi bir şekilde uyguladığını biliyoruz. Kayışlar Mahallesinin altyapı projesi bizim için çok önemliydi. Mahallemizde çok güzel çalışmalar yapılacak. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza, geleceğimize sağlıklı bir altyapı bırakılacak. Sayın Başkanımıza selamlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayışlar'ın ihale tarihi 29 Aralık

Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Kayışlar Mahallesinin ihale tarihinin EKAP tarafından 29 Aralık olarak belirlendiğini belirterek, "Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Sayın Başkanımız Cengiz Ergün ile inşallah Kayışlar Mahallesini ziyaret edeceğiz" dedi. - MANİSA

MASKİ'den Kayışlar'a alt ve üstyapı müjdesi
MASKİ'den Kayışlar'a alt ve üstyapı müjdesi
MASKİ'den Kayışlar'a alt ve üstyapı müjdesi
MASKİ'den Kayışlar'a alt ve üstyapı müjdesi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı, Aralık, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ'den Kayışlar'a alt ve üstyapı müjdesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BİM, Fas'taki şirketinin yüzde 35'ini İngilizlere satıyor Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar         
14:32
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu         
13:52
Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada         
12:02
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 14:41:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MASKİ'den Kayışlar'a alt ve üstyapı müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei