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MASKİ'den KDV Oranlarıyla İlgili Duyuru!!! - Son Dakika

MASKİ'den KDV Oranlarıyla İlgili Duyuru!!!

16.02.2022 14:27
MASKİ'den KDV Oranlarıyla İlgili Duyuru!!!

Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanan su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da uygulanmaya başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı kararı ile su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi sebebiyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "13.02.2022 tarihinde 31749 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'nci maddesi gereğince karar verilmiştir. Su tüketim bedelindeki KDV oranı Tüm Türkiye genelinde alınmış bir karar olup Kurumumuzca da uygulanmaktadır" denildi.

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Katma değer vergisi, Gazete, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ'den KDV Oranlarıyla İlgili Duyuru!!! - Son Dakika


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