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MASKİ'den 'Kürtlerin yaşadığı mahallelere hizmet yok' haberine yalanlama - Son Dakika

MASKİ'den 'Kürtlerin yaşadığı mahallelere hizmet yok' haberine yalanlama

02.09.2021 16:27
MASKİ'den 'Kürtlerin yaşadığı mahallelere hizmet yok' haberine yalanlama, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, bir haber sitesinde yayınlanan "Turgutlu'da Kürtlerin Yaşadığı Mahallelere Hizmet Yok" başlıklı habere yönelik açıklama yaparak, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan bazı kesimlerin gerçek dışı haberlerine itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, bir haber sitesinde yayınlanan " Turgutlu'da Kürtlerin Yaşadığı Mahallelere Hizmet Yok" başlıklı habere yönelik açıklama yaparak, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan bazı kesimlerin gerçek dışı haberlerine itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bir haber sitesinde yayınlanan 'Turgutlu'da Kürtlerin Yaşadığı Mahallelere Hizmet Yok" başlıklı habere yönelik bir açıklama yaparak, söz konusu haberin gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti. İdare tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallelerinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

MASKİ tarafından yapılan açıklamada, "İdaremiz tarafından Turgutlu ilçemize bağlı Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır süregelen altyapı sorunlarını sona erdirmek amacıyla 6 kilometre yağmur suyu, 1,5 kilometre kanalizasyon ve bin 100 metrede içme suyu hattı imalat çalışmalarımızı tamamladık. Bunun akabinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız bünyesinde iki mahallemizde toplam 50 bin metrekare kilit parke taş imalatına da başlandıktan sonra çalışmaların 25 bin metrekarelik bölümü tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Her iki mahalle muhtarı ve bölgedeki vatandaşlar da söz konusu haberin art niyetli olduğunu, mahallelerindeki çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek, düşüncelerini dile getirdiler.

Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Gıyasettin Polat, "Öncelikle mahallemde yapılan alt ve üstyapı çalışmalarından ötürü Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. MASKİ Genel Müdürümüz ve genel müdür yardımcılarımız burada yaşadığımız sorunları gördükleri günden itibaren yardımcı olmaya çalışmışlardır. Şu an çalışmalar zaten devam ediyor. Ayrımcılık diye bir şey söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi Allah her zaman daim etsin. Biz kardeşiz. Böyle söylemler bizlere sadece zarar verir" dedi.

"Hepimiz kardeşiz"

Atatürk Mahalle Muhtarı Celal Çetin ise, "Yıllardır mahallemizde su baskını sorunu çekiyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemizde altyapı çalışmalarını tamamladı. Üstyapı çalışmaları devam ediyor. Burada emek veren Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ederim. İnşallah artık su baskını, taşkın gibi sorunlar yaşamayacağız. Türk-Kürt ayrımı yapıldığına inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz da. Çok saçma bir söylemdir bu. Atatürk Mahallesinde hem Türkler hem Kürtler yaşıyor. Türk-Kürt hepimiz kardeşiz. Birileri çıkıyor yalan yanlış haberler yapıyor. Açıkça görülüyor işte, mahallemiz de hizmet alıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Gürkan da "Ben Ağrılıyım. 25 yıldır Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşıyorum. Daha önceden yollarımız hep sorunluydu. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemizdeki altyapı sorununa el attı. Üstyapı da yapılıyor. Türk-Kürt ayrımı yapılmıyor. Hizmetler ortada. Adamlar dört dörtlük çalışıyor. Diğer mahallelere göre kıyasladığınızda bizim mahalledeki çalışmalar daha kapsamlı ve büyük. Hepimiz kardeşiz. Ben kürdüm ve çalışıyorum. Bu tür haberleri yapanlar hiçbir şeyden anlamayan insanlardır" ifadelerini kullandı.

Daha önce bozuk yollardan dolayı dışarı dahi çıkamadıklarını vurgulayan mahalle sakinlerinden Abdülhalik Güneş, "Mahallemizde Büyükşehir ve MASKİ alt ve üstyapı çalışması yapıyor. Yağmur yağdığında burada sürekli taşkın yaşanıyordu. İnşallah mahallemizin sorunu kalmayacak. Büyükşehir ve MASKİ mahallemize sahip çıktı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 30 yıldır Turgutlu'da yaşıyorum. Türk-Kürt ayrımı yapan görmedim. Böyle bir haber yapan insanlara da anlam veremiyorum. Hepimiz kardeşiz. Hizmetleri de görüyoruz. Ankara asfaltında yapılan Köprülü Kavşak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sayesinde yapıldı. Turgutlu Cengiz Başkan ile hizmet gördü. Manisa'yı yeşil bir Manisa yaptı" dedi. - MANİSA

MASKİ'den 'Kürtlerin yaşadığı mahallelere hizmet yok' haberine yalanlama
MASKİ'den 'Kürtlerin yaşadığı mahallelere hizmet yok' haberine yalanlama
MASKİ'den 'Kürtlerin yaşadığı mahallelere hizmet yok' haberine yalanlama
MASKİ'den 'Kürtlerin yaşadığı mahallelere hizmet yok' haberine yalanlama
MASKİ'den 'Kürtlerin yaşadığı mahallelere hizmet yok' haberine yalanlama

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mustafa Kemal Atatürk, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ'den 'Kürtlerin yaşadığı mahallelere hizmet yok' haberine yalanlama - Son Dakika


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