Son Dakika Haberleri: MASKİ'den Malaz'a Yeni Menfez

MASKİ'den Malaz'a Yeni Menfez

47 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Malaz Mahallesi'nde yol geçişini güvenli hale getirmek için 15 adet menfez montajını gerçekleştiriyor.

MASKİ'den Malaz'a Yeni Menfez, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerde ıslah, korkuluk ve menfez çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gördes ilçesine bağlı Malaz Mahallesi'ndeki yol geçiş noktasında 15 adet menfez montajını gerçekleştiriyor. MASKİ ekipleri tarafından yapılan menfez sayesinde yaya ve araç geçişi güvenli hale getirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:11 Kaynak: Bültenler

Gördes, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanal D'nin Eski Spikeri Yeni Kanalını Açıkladı! Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Okullar 2 Gün Tatil Edildi Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 17:58:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MASKİ'den Malaz'a Yeni Menfez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]