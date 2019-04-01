MASKİ'den Malaz'a Yeni Menfez

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerde ıslah, korkuluk ve menfez çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gördes ilçesine bağlı Malaz Mahallesi'ndeki yol geçiş noktasında 15 adet menfez montajını gerçekleştiriyor. MASKİ ekipleri tarafından yapılan menfez sayesinde yaya ve araç geçişi güvenli hale getirilecek.