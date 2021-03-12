MASKİ'den münferit su baskınlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

MASKİ'den münferit su baskınlarıyla ilgili açıklama

12.03.2021 17:46
MASKİ'den münferit su baskınlarıyla ilgili açıklama, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışlı havada meydana gelen münferit su baskınları ile ilgili açıklama yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışlı havada meydana gelen münferit su baskınları ile ilgili açıklama yaptı. MASKİ yetkilileri, yaşanan su baskınlarının hanelerin yol ile arasındaki kot farkından kaynaklandığını belirterek, özel mülkiyet sınırları içerisinde yer alan kanalizasyon bağlantılarının sorumluluğunun ev sahiplerinde olduğunu vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, özel mülkiyet sınırları içerisinde kalan parsel bağlantıları ve buna bağlı olarak bodrum ve zemin katlarda alınması gereken zorunlu önlemlerin hane sahiplerinin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışlarda münferit noktalarda hanelerin yol kotunun altında kalması nedeniyle su baskını yaşandığını ifade etti. Mevzuat kapsamında bodrum katı ya da hat seviyesinin altında kalan hanelerde alınacak zorunlu olan önlemlerin vatandaşlar tarafından alınması gerektiğinin bir kez daha altı çizildi. Önlem alınmayan noktalarda da yağışlı günlerde kanal taşma sorunu yaşandığı belirtildi. Bodrum katı olan binalar için sıhhi tesisatlarında ve kanalizasyon bağlantılarında çek-valf, pompa ve benzeri gibi önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca yetkililer, çatı ve balkondan gelen yağmur sularının atıksu parsel bacasına bağlanmasının yoğun yağışlarda hattın taşıma kapasitesinin aşılmasına ve bodrum kat gibi düşük zeminlerde su taşkınları yaşanmasına neden olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda önlem amacıyla çatı ve balkonlardan gelen yağmur sularının atıksu parsel hattından ayrılması, olası su taşkınlarının önüne geçeceği ifade edildi. MASKİ yetkilileri, içinde bulunulan kış mevsiminde benzer problemlerin yaşanmaması için vatandaşların mülkiyet sınırları içerisinde yer alan bağlantılar için gerekli önlemleri almasını istedi. - MANİSA

MASKİ'den münferit su baskınlarıyla ilgili açıklama

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ'den münferit su baskınlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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