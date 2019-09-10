Son Dakika Haberleri: Maski'den Muradiye'de kanalizasyon hattı döşeme çalışması
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Maski'den Muradiye'de kanalizasyon hattı döşeme çalışması

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi 91'inci Sokakta kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

Maski'den Muradiye'de kanalizasyon hattı döşeme çalışması, System.String[]

Yeni imara açılan sokakta yürütülen çalışma ile altyapı ihtiyacı ortadan kaldırılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde ortaya çıkan altyapı ihtiyacına kısa sürede cevap veriyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi 91'inci Sokakta kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başlandı. Yeni imara açılan sokakta gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşların altyapı ihtiyacı giderilecek.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, "Çalışmadan memnunuz. Yeni imara açılan noktaya kanalizasyon hattı döşeniyor. Belediyemizin mahallemize güzel bir hizmeti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Muradiye Mahallesi, Yunusemre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:32 Kaynak: Bültenler
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