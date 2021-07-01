MASKİ'den Sayık Mahallesine Yeni Sondaj Kuyusu - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlama konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Demirci'nin Sayık mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Gerekli çalışmaların ardından sondajın kullanımına alınmasıyla birlikte mahalleliler kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Sayık mahalle muhtarı Fazlı Gökgöz, özellikle yaz aylarında yeraltı sularının daha derinlere çekilmesi sonucunda içme suyu sıkıntısı yaşanan mahallelerine yeni su kaynağının sağlandığını söyledi.

Muhtar'dan Başkan Ergün'e hizmet teşekkürü

Mahallelerinde bulunan mevcut sondaj kuyusunun yetersiz olmasından ötürü yeni sondaj kuyusu çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz, "Mahallemizde yaşadığımız su sıkıntısı Allah'ın izniyle yeni açılan sondaj kuyumuz ile son bulacak. Ben şahsım ve mahallelim adına hizmetlerinden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman bir telefon kadar yakın oldular. Hizmetleri ile mahallemizin çehresini değiştirmeye devam ediyorlar" dedi.