MASKİ'den siyasi karalama kampanyasına açıklama - Son Dakika

MASKİ'den siyasi karalama kampanyasına açıklama

23.11.2020 16:58
MASKİ'den siyasi karalama kampanyasına açıklama, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, siyasi bir partinin ilçe başkanının sosyal medya hesabı üzerinden Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi ile ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, siyasi bir partinin ilçe başkanının sosyal medya hesabı üzerinden Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi ile ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi. Mahalledeki içme suyu deposunda yaşanan şamandıra arızası ve elektrik kesintileri nedeniyle su seviyesinin düştüğü ifade edildi. Yoğun su kullanımı nedeniyle de deponun toparlanmasının belirli bir süre aldığını belirten yetkililer, açıklamada yer alan '10 gündür su yok' ifadesinin gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Ayrıca, suyun verimini 8 litreden 16 litreye çıkarmak için sondaja 20 metre boru eklendiği ve pompa kapasitesinin artırıldığı vurgulandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde yaşanan içme suyu sorunlarını il genelinde ortadan kaldırıyor. 1.088 mahalleye hizmet veren MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde de yaşanan içme suyu problemine yapmış olduğu çalışmalarla nokta koydu. Ekipler ilk olarak içme suyu deposunda arızalanan şamandırayı yeniledi. Şamandıra arızası sonrasında depodaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle mahalledeki üst kotlarda kesinti yaşandı. Siyasi bir partinin ilçe başkanının sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeraltı su seviyesi de düştü

Yapılan açıklamada, "Yaz aylarında içme suyu kaynaklarından yapılan tarımsal sulama ve yaşadığımız kuraklık nedeniyle su kaynaklarının seviyesi düştü. Bununla birlikte İzmir merkezli yaşanan deprem sonrasında yer altı su kaynaklarında meydana gelen değişim, Üçpınar mahallesini de etkiledi. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı da mevcut sondajdaki kolon borusuna 20 metre ilave yapmasının ardından pompanın kapasitesini de yükselterek suyun verimini 8 litreden 16 litreye çıkarttı." denildi.

Muradiye'nin fizibilite ihalesi yapıldı

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye mahallesinin altyapısı ve atıksu arıtma tesisi ile ilgili projelerin tamamlanarak Dünya Bankası Kredisi'ne başvurulduğu da daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, Dünya Bankası Kredi Programı kapsamında Muradiye, Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile TOKİ ve Akgedik mevkilerine 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmursuyu hattı ve yeni atıksu arıtma tesisi yapılacağı bildirildi. Dünya Bankası tarafından bu projenin fizibilite ihalesinin de gerçekleştirildiği vurgulandı.

200 Mahallenin altyapısı yenilendi, 973 milyonluk yatırım geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile kurulmasından bugüne kadar 200 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yenilediği vurgulanan açıklamada MASKİ, 1.088 mahallenin bulunduğu Manisa il genelinde Yunusemre ilçesi de dahil olmak üzere yeni altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan açıklamada ayrıca 2020 yılında ihaleleri yapılan ve 2021 yılında devam edecek atıksu arıtma tesisleri, alt ve üstyapı projeleri için ise 973 milyonluk yatırım yapılmasının planlandığının altı çizildi. - MANİSA

MASKİ'den siyasi karalama kampanyasına açıklama
MASKİ'den siyasi karalama kampanyasına açıklama
MASKİ'den siyasi karalama kampanyasına açıklama
MASKİ'den siyasi karalama kampanyasına açıklama

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yunusemre, Üçpınar, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ'den siyasi karalama kampanyasına açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu
Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor         
17:23
Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi         
16:55
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu         
16:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı         
16:10
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada         
15:29
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti         
12:44
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 17:29:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MASKİ'den siyasi karalama kampanyasına açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei