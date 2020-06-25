MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama - Son Dakika

MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, su faturaları ile ilgili olarak gündeme ilişkin kamuoyuna bilgi verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, su faturaları ile ilgili olarak gündeme ilişkin kamuoyuna bilgi verdi. Başaran, Covid-19 sürecinde vatandaşları mağdur etmemek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını vurguladı.

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MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Covid-19 sürecinde kesilen su faturalarına ilişkin vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Emre Özünlü, Erman Aydınyer, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve basın mensupları katıldı. Su faturaları ile ilgili olarak merak edilenleri kamuoyu ile paylaşan Genel Müdür Başaran, toplantıda önemli bilgiler verdi. Başaran, "Bize hem 185'ten hem de normal telefonlardan oldukça şikayet geldi. Vatandaşlar, 'Biz kendimizi korumaya aldık. Siz her kapıyı çalan herkesle muhatap olan kişileri sayaç okumak için bize gönderiyorsunuz' diye şikayette bulundular. Biz de oturduk karar aldık. Okumacıların hepsini sahadan çektik. Daha sonra bununla ilgili elektronik kartlı sayaçlarda 3 metreküp avans yüklemesi yapıyorduk, bunu 25 metreküpe yükselttik. Bundan sonra ikinci aşama olarak, fatura okuması yapılamayacağı için vatandaşların varsa Mart ayı ya da Şubat ayı faturalarındaki kullanım miktarı göz önüne alındı. Bu faturaların kullanılan kısımlarını yüzde 100 olarak kabul edip, bunun yüzde 75'ini kullandığını varsayarak bir fatura düzenledik. İş yerlerinde de yüzde 50'sini kullandığını varsaydık. O da iş yerlerinin kapatılabileceğini düşündüğümüz için yüzde 50'sini sadece tahakkuk ettirdik. Bu süreçte evinde yaşayan insanlar Nisan-Mayıs ayında faturalarının yüzde 75'ini ödediler ama bu hangi yüzde 75'ini diye soracak olursanız, bir önceki ayın yüzde 75'i. Yani ortalama bugüne kadar gelebildiğinin yüzde 75'ini ödediler. Bu süreçte su sarfiyatı da çok arttı. Marketten aldığımız en ufak eşya dahi su ile yıkandı. Her şeyi yıkayarak kullanmaya başladık" dedi.


"Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak"


Haziran ayı itibariyle fatura okumalarına başladıklarını anlatan Başaran, süreci şöyle anlattı: "Faturaları okuduğumuz zaman saat üzerinde gördüğümüz rakam o güne kadar Nisan-Mayıs ayında artı olarak eklenen endekse eğer ulaşamadıysak; yani kıyasen okuduğumuz endeks 50 metreküp ama gerçek okumadaki rakam 75 metreküp ise 25 metreküpü ilave ederek gerçek tüketim üzerine faturalandırma yaptık. Bu ne demektir, 25 metreküp ben Nisan-Mayıs ayında eksik almışım. Bunu da dahil ederek Haziran ayı faturasını son sayacın üzerindeki rakama göre tahakkuk ettirdik. Şimdi bunun yanı sıra çok spesifik faturalar oldu. Bunlar da 360 bin abonede yaklaşık 9 bin 500 tane abone evinde kalmamış. Bunların faturalarının miktarında da düşme oldu. Bizim tahakkuk ettirdiğimiz fatura miktarlarından 3-5 metreküp daha düşük kaldı. Bunları da arzu edene fatura mahsubunda ücret olarak iade ediyoruz, kimi vatandaşlar da bu rakamın Temmuz ayındaki faturalarından mahsup edilmesini istiyor. Bizler de bu rakamı Temmuz ayı faturalarından düşmüş olacağız. Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak. Sizin bir ay boyunca kullandığınız faturaların ödemesini Temmuz ayında sağlamış olacaksınız"


"MASKİ bedeli olarak gösterilen kalem tüketimdeki suyunuzun bedeli"


Sosyal medya üzerinden yapılan bazı eleştirilere de yanıt veren Başaran, "Çok ilginçtir ki bazı sosyal medya paylaşımlarında faturalardaki 'MASKİ bedeli' kısmının gösterilip 'MASKİ neyin bedelini alıyor?' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu çok şaşırttı beni. MASKİ, suyun bedelini alıyor. Oradaki MASKİ bedeli olarak gösterilen kalem de tüketimdeki suyunuzun bedeli. Yanında ilçe olarak görünen yer, katı atık yani çöp toplama ile ilgili ilçe belediyesine ait olan bedel. 'Bertaraf' diye yer alan hane ise çöpün bertarafıyla ilgili Büyükşehir Belediyesinin bedelidir" diye konuştu.


"Asla kimsenin gidip suyunu kesmedik, kimseyi icraya vermedik"


Covid-19 sürecinde Manisa için ne yapabileceklerini düşündüklerini de aktaran Başaran, "İnsanların bazıları işlerinden ayrıldı, bazıları bu dönemde yarı ücretle çalıştı. Kimileri ücretsiz izine ayrıldı. Bu dönemde insanlardan faturalarının yüzde 75'ini alalım bari diye düşündük ancak çok yüklü miktarda vatandaşımız ödemedi. Belki otomatik ödemede olan vatandaşlar ödedi, belki birkaç kişi gelip vezneden ödedi, onun haricinde faturalarımız ödenmedi. Biz buna rağmen asla kimsenin gidip suyunu kesmedik. Kimseyi icraya vermedik. İcradaki davalarımızın hepsini dondurduk. İcradan kesmiş olduğumuz sular vardı. Bunların hepsini gidip açtık ve bilgilendirdik. Covid-19 döneminde insanların suya ihtiyacı var. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onu temin etmek için de bu şekilde gerçekten çok pratik çözümler bularak devam etmeye çalıştık. Su ve kanal arıza ekiplerimiz sahada hiç durmaksızın çalıştılar. Sonuç olarak Covid-19'dan önceki bizim gelir kalemimiz ile Covid-19'dan sonraki gelir kalemimizde çok fazla düşme oldu. Bu süreçte elektrik giderimiz düşmedi, personel giderimiz düşmedi. Bizim sadece gelirimiz düştü. Giderlerimizde en ufak bir düşme olmadı" ifadelerini kulandı.


Gelirlerinin düşmesine rağmen yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini de vurgulayan Başaran, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Manisa atık su arıtmayı sıfırdan yaptık, Turgutlu'da hiç arıtma yoktu, sıfırdan yaptık. Gördes arıtma sıfırdan yapıldı, Soma arıtma yapıldı. Bunların hepsi sıfırdan başladı. Demek istediğim şu: su ve kanalizasyon idarelerinin de tek gelir kalemi maalesef sudur. Başka hiçbir gelir kaynağı yoktur" - MANİSA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Koronavirüs, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:48 Kaynak: İHA

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