MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama - Son Dakika

MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama

MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama -MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran: -"Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak" -"Asla kimsenin gidip suyunu kesmedik, kimseyi icraya vermedik.

MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt

-MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran:

-"Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak"

-"Asla kimsenin gidip suyunu kesmedik, kimseyi icraya vermedik. İcradaki davalarımızın hepsini dondurduk. İcradan kesmiş olduğumuz sular vardı. Bunların hepsini gidip açtık ve bilgilendirdik"

MANİSA - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Şehnaz Başaran, su faturaları ile ilgili olarak gündeme ilişkin kamuoyuna bilgi verdi. Başaran, Covid-19 sürecinde vatandaşları mağdur etmemek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını vurguladı.

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Covid-19 sürecinde kesilen su faturalarına ilişkin vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Emre Özünlü, Erman Aydınyer, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve basın mensupları katıldı. Su faturaları ile ilgili olarak merak edilenleri kamuoyu ile paylaşan Genel Müdür Başaran, toplantıda önemli bilgiler verdi. Başaran, "Bize hem 185'ten hem de normal telefonlardan oldukça şikayet geldi. Vatandaşlar, 'Biz kendimizi korumaya aldık. Siz her kapıyı çalan herkesle muhatap olan kişileri sayaç okumak için bize gönderiyorsunuz' diye şikayette bulundular. Biz de oturduk karar aldık. Okumacıların hepsini sahadan çektik. Daha sonra bununla ilgili elektronik kartlı sayaçlarda 3 metreküp avans yüklemesi yapıyorduk, bunu 25 metreküpe yükselttik. Bundan sonra ikinci aşama olarak, fatura okuması yapılamayacağı için vatandaşların varsa Mart ayı ya da Şubat ayı faturalarındaki kullanım miktarı göz önüne alındı. Bu faturaların kullanılan kısımlarını yüzde 100 olarak kabul edip, bunun yüzde 75'ini kullandığını varsayarak bir fatura düzenledik. İş yerlerinde de yüzde 50'sini kullandığını varsaydık. O da iş yerlerinin kapatılabileceğini düşündüğümüz için yüzde 50'sini sadece tahakkuk ettirdik. Bu süreçte evinde yaşayan insanlar Nisan-Mayıs ayında faturalarının yüzde 75'ini ödediler ama bu hangi yüzde 75'ini diye soracak olursanız, bir önceki ayın yüzde 75'i. Yani ortalama bugüne kadar gelebildiğinin yüzde 75'ini ödediler. Bu süreçte su sarfiyatı da çok arttı. Marketten aldığımız en ufak eşya dahi su ile yıkandı. Her şeyi yıkayarak kullanmaya başladık" dedi.

"Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak"

Haziran ayı itibariyle fatura okumalarına başladıklarını anlatan Başaran, süreci şöyle anlattı: "Faturaları okuduğumuz zaman saat üzerinde gördüğümüz rakam o güne kadar Nisan-Mayıs ayında artı olarak eklenen endekse eğer ulaşamadıysak; yani kıyasen okuduğumuz endeks 50 metreküp ama gerçek okumadaki rakam 75 metreküp ise 25 metreküpü ilave ederek gerçek tüketim üzerine faturalandırma yaptık. Bu ne demektir, 25 metreküp ben Nisan-Mayıs ayında eksik almışım. Bunu da dahil ederek Haziran ayı faturasını son sayacın üzerindeki rakama göre tahakkuk ettirdik. Şimdi bunun yanı sıra çok spesifik faturalar oldu. Bunlar da 360 bin abonede yaklaşık 9 bin 500 tane abone evinde kalmamış. Bunların faturalarının miktarında da düşme oldu. Bizim tahakkuk ettirdiğimiz fatura miktarlarından 3-5 metreküp daha düşük kaldı. Bunları da arzu edene fatura mahsubunda ücret olarak iade ediyoruz, kimi vatandaşlar da bu rakamın Temmuz ayındaki faturalarından mahsup edilmesini istiyor. Bizler de bu rakamı Temmuz ayı faturalarından düşmüş olacağız. Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak. Sizin bir ay boyunca kullandığınız faturaların ödemesini Temmuz ayında sağlamış olacaksınız"

"MASKİ bedeli olarak gösterilen kalem tüketimdeki suyunuzun bedeli"

Sosyal medya üzerinden yapılan bazı eleştirilere de yanıt veren Başaran, "Çok ilginçtir ki bazı sosyal medya paylaşımlarında faturalardaki 'MASKİ bedeli' kısmının gösterilip 'MASKİ neyin bedelini alıyor?' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu çok şaşırttı beni. MASKİ, suyun bedelini alıyor. Oradaki MASKİ bedeli olarak gösterilen kalem de tüketimdeki suyunuzun bedeli. Yanında ilçe olarak görünen yer, katı atık yani çöp toplama ile ilgili ilçe belediyesine ait olan bedel. 'Bertaraf' diye yer alan hane ise çöpün bertarafıyla ilgili Büyükşehir Belediyesinin bedelidir" diye konuştu.

"Asla kimsenin gidip suyunu kesmedik, kimseyi icraya vermedik"

Covid-19 sürecinde Manisa için ne yapabileceklerini düşündüklerini de aktaran Başaran, "İnsanların bazıları işlerinden ayrıldı, bazıları bu dönemde yarı ücretle çalıştı. Kimileri ücretsiz izine ayrıldı. Bu dönemde insanlardan faturalarının yüzde 75'ini alalım bari diye düşündük ancak çok yüklü miktarda vatandaşımız ödemedi. Belki otomatik ödemede olan vatandaşlar ödedi, belki birkaç kişi gelip vezneden ödedi, onun haricinde faturalarımız ödenmedi. Biz buna rağmen asla kimsenin gidip suyunu kesmedik. Kimseyi icraya vermedik. İcradaki davalarımızın hepsini dondurduk. İcradan kesmiş olduğumuz sular vardı. Bunların hepsini gidip açtık ve bilgilendirdik. Covid-19 döneminde insanların suya ihtiyacı var. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onu temin etmek için de bu şekilde gerçekten çok pratik çözümler bularak devam etmeye çalıştık. Su ve kanal arıza ekiplerimiz sahada hiç durmaksızın çalıştılar. Sonuç olarak Covid-19'dan önceki bizim gelir kalemimiz ile Covid-19'dan sonraki gelir kalemimizde çok fazla düşme oldu. Bu süreçte elektrik giderimiz düşmedi, personel giderimiz düşmedi. Bizim sadece gelirimiz düştü. Giderlerimizde en ufak bir düşme olmadı" ifadelerini kulandı.

Gelirlerinin düşmesine rağmen yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini de vurgulayan Başaran, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Manisa atık su arıtmayı sıfırdan yaptık, Turgutlu'da hiç arıtma yoktu, sıfırdan yaptık. Gördes arıtma sıfırdan yapıldı, Soma arıtma yapıldı. Bunların hepsi sıfırdan başladı. Demek istediğim şu: su ve kanalizasyon idarelerinin de tek gelir kalemi maalesef sudur. Başka hiçbir gelir kaynağı yoktur"

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, CEO, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama - Son Dakika

Son Dakika

17:26 İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:27 Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
16:57
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
16:51
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
16:49
İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak
16:48
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
16:46
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
16:40
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
16:37
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
16:27
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 17:39:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MASKİ'den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]