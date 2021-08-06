MASKİ'den su kesintisi açıklaması - Son Dakika

Çalışma tamamlanmasının ardından Akmescit ve Çaybaşı İçme Suyu Depolarına su verilmeye başlandı. MASKİ yetkilileri tarafından hatların dolmasının zaman alacağı belirtildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu kaynaklarından en yüksek verimi almak için çalışıyor. Bu kapsamda, Merkez Akpınar İçme Suyu Tesisinde ekonomik ömrünü tamamlayan vanaların değişimi yapıldı. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte Akmescit ve Çaybaşı İçme Suyu Depolarına yeniden su verilmeye başlandı. MASKİ yetkilileri tarafından hatların dolmasının zaman alacağı belirtildi.

MASKİ, su kaynaklarını korumak için çalışıyor

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonrasında su kaynaklarını koruma noktasında önemli adımlar atan MASKİ, il merkezine daha verimli su temin etmek için yapılan çalışma ile su kayıplarının da önüne geçti.